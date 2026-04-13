Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi geriden gelerek devirdi!

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'unda oynanan maçı ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1'lik skorla kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Qazim Laçi ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.
HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI
Konuk ekibin tek golü ise 23. dakikada Mohamed Bayo attı.
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 36'ya yükseltti. Gaziantep FK'nin puanı ise 34'te kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kayserispor'u ağırlayacak.