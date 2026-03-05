Burak Yılmaz'dan tepki: 'Ben artık ofsaytı bilmiyorum!'

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe'ye 4-0 yenilerek elendi.

Maçın ardından teknik direktör Burak Yılmaz, A Spor'a maçı değerlendirdi.

“İkinci golde ofsayt bekledik. 2-0 oldu ve sonra kırıldık” diyen Burak Yılmaz, "Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü bana ceza veriyorlar. Galatasaray 4 puan önde, Fenerbahçe kupanın en büyük favorisi olmak zorunda. Bunu bilerek sahaya çıktık. Çok üzüntülüyüm ama oyuncularımın canı sağ olsun" şeklinde konuştu.

OFSAYT TEPKİSİ

Burak Yılmaz, ofsayt nedeniyle iptal edilen golleri için tepki gösterdi.

"Ben artık ofsaytı bilmiyorum! Önceden bilmiyordum artık hiç bilmiyorum ne diyeyim ya hayırlısı… Burası babanın çiftliği değil dediler ona çok üzüldüm."

“KİMSE BANA ANLATMASIN”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Odaklanmak zorundasın, karşında bireysel hatayı kaldırmayacak bir takım var. İkinci gol yüzde 100 ofsayt, hiç bana anlatmasınlar. Yarım saat bekleyip golü verdiler ondan sonra kırıldık. Risk aldık ya 2-2'yi bulacaktık ya da 3-4 olacaktı. Futbolun doğası bu ama beraberlikle de bitebilirdi. Çok üzüldüm çünkü bir şey değiştiremiyorum. Kendi takımımla alakalı değil, yapılan haksızlığı değiştirecek pozisyonda değilim. Değiştirecek pozisyonda olanları da anlamaya çalışıyorum. Ofsayt kuralının artık ne olduğunu bilmiyorum, bizim attığımız bir gol var. Fenerbahçeli futbolcuya çarpıp Sorescu'nun önünde kalıyor ve gol oluyor ama ofsayt veriyor. Galatasaray'ın golü 2 gün önce iptal ediliyor. Biz Trabzonspor'dan aynı golü yiyoruz gol veriliyor. Hakemlerle alakalı bir şey söyleyince ceza alıyorum. Bazı şeyleri değiştiremediğin yerde soğuyorum bazı şeylerden."

Oyuncularından özür dileyen ve 4-0'lık skorun kendi hatası olduğunu aktaran Yılmaz, "Benim tercihlerim. Demek ki onları iyi hazırlayamamışım. Kaybettiğimiz için çok üzgün ve kırgınım. Taraftara teşekkür ediyorum, bugün aslan gibi takımlarını desteklediler. Nasıl kazanınca bizi yukarı taşıyorlarsa kaybedince de eleştiri olacaktır" dedi.

Burak Yılmaz, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile yapacakları maça taraftarları davet ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin oruç olduğu bir saatte, 13.30'da maçımız var. Bütün Gaziantep'i maça bekliyorum, lütfen en kalabalık olan maçımız olsun. 90 dakika takımlarını desteklesinler. Maç sonu kimi protesto edeceklerse başımızın üstünde yeri var. O zaman biz de gereğini yaparız. Elimizi vicdanımıza koyalım sizler bu takıma düşmüş gözüyle bakıyordunuz. Ben bu şehri üzemem, istenmiyorsak çekeriz gideriz. Bizler Gaziantep'i çok seviyoruz, zarar verdiğimi düşündüğüm bir an burada kalmayacağım. Şu an belki de tarih yazacağız, 7. sırada bitireceğiz. O yüzden elimizi vicdanımıza koyalım. Pazar günü stadı dolduralım, hala taraftarlar mutsuzsa gereğini yapacağım."