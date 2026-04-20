20.04.2026 09:08:00
Sumudica'nın adı geçiyordu: Gaziantep FK'den teknik direktör kararında ters köşe

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nin FCSB'yi çalıştıran Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın Çaykur Rizepor'a yenildiği maç sonrası istifa etmişti. Kırmızı-siyahlılar ise daha sonra genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığını duyurmuştu.

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Gaziantep FK için Marius Sumudica gündeme gelmiş, Rumen teknik adam da eski takımına yeşil ışık yakmıştı.

MIREL RADOI'Yİ GÖREVE GELİYOR

Buna karşın Gaziantep FK göreve sürpriz bir teknik adamı getirmeye hazırlanıyor. Ajansspor'a göre Antep temsilcisi, FCSB'yi çalıştıran Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-siyahlılar, 45 yaşındaki teknik adam ile Haziran 2027'ye kadar geçerli kontrat yapılacak.

Mirel Radoi'nin, FCSB'nin bu akşam Farul deplasmanına çıkacağı maçın ardından Türkiye'ye gelip kendisini Gaziantep FK'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

