Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşma sağlandı iddiası...
Hakan Keleş ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getireceği kaydedildi.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Hatayspor maçının ardından Hakan Keleş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu.
HT Spor'da yer alan haberde Kasımpaşa'nın teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaşma sağladığı belirtildi.
KAYSERİSPOR'DA GÖREV YAPMIŞTI
Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan ve sonrasında kısa bir süre takımın başında yer alan Burak Yılmaz, geçen sezon Kayserispor'la anlaşmıştı.
Kayserispor'un başında 21 maça çıkan Burak Yılmaz, bu karşılaşmalada üç galibiyet 10 beraberlik ve sekiz yenilgi elde etti. Burak Yılmaz, Kayserispor'dan bu sezonki Beşiktaş maçı sonrasında ayrıldı.
3. HOCA OLACAK
Sami Uğurlu yönetiminde sezona başlayan Kasımpaşa, sonrasında Hakan Keleş'le anlaşmıştı. Burak Yılmaz, takımın başına geçmesi halinde bu sezon Kasımpaşa'da görev yapacak üçüncü teknik direktör olacak.
Süper Lig'de 20 maç sonunda Kasımpaşa topladığı 25 puanla 12. sırada yer alıyor.
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