Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup depremzedeleri unutmadı! Özel tişört ile sahaya çıktılar

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 09:17

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 09:20

Hollanda 1. Ligi'nin 21. hafta maçında Burak Yılmaz'ın, Oğuzhan Özyakup'un ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, deplasmanda Emmen'e konuk oldu. Yılmaz ve Özyakup, depremzedeleri unutmadı.

ÖZEL FORMA İLE SAHAYA ÇIKILDI

Fortuna Sittard, oynanan Emmen müsabakasına Türkiye’de yaşanan deprem felaketi mağdurlarına yardım amacıyla özel bir formayla çıktı.

Bu çerçevede Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın forma giydiği maçta Fortuna, resmi sponsor yerine SMS yoluyla bağış toplarken yardım kuruluşu GIRO 555 logosu taşıyan formayla mücadele etti.

TÜRKİYE İÇİN SAYGI DURUŞU

Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard ile Emmen'i karşı karşıya getiren maç öncesi, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Burak Yılmaz, saygı duruşu esnasında gözyaşlarını tutamadı.

"VOLKAN ABİNİN SESİNİ DUYUNCA ÇOK KÖTÜ OLDUM"

Maç sonunda Özyakup, maçı kazanmalarına rağmen buruk olduklarını belirterek "Milletimize geçmiş olsun. Çok zor bir durum, onların ne hissettiklerini tahmin bile edemiyoruz. Allah sabır versin. Başımız sağ olsun" dedi.

Takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda'daki herkese teşekkür ettiğini belirterek "Bize çok yardımcı oldular, hem yaptıkları kampanyayla hem attıkları mesajlarla yanımızda olduklarını hep hissettirdiler" diye konuştu.

Depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile irtibata geçtiğini anlatan Yılmaz, "Volkan abinin sesini duyunca çok kötü oldum. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Bir olacağız. Birbirimize tutunacağız, yardımcı olacağız, biz bu işi aşacağız" dedi.