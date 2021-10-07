Burak Yılmaz'dan flaş düşüş açıklaması

07 Ekim 2021 Perşembe, 18:52

A Milli Takım'ın kaptanı Lille forveti Burak Yılmaz basın toplantısında konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Kazanıp, şimdilik ikinci olmak istiyoruz. Her şey yolunda. Gerekli konuşmaları da yaptık. Norveç'i yeneceğimize inanıyorum" dedi.'

Kuntz ile başlayacak yeni dönemi değerlendiren Burak, "Uzun süreli anlaşma ve ideallerle geldi buraya. Ona zaman tanımamız gerekiyor. Kuntz'dan kısa sürede radikal değişim beklememeliyiz. Yarın küçük dokunuşlarla etkisini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin sonunu getiren sonuçlar hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı: "6 aylık süreçte ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Geçmişle alakalı kötü şeyleri biz de analiz ettik. Şu durumda bu 6 ayı konuşmanın bize faydası yok. Bu 6 aylık süreci daha sonra konuşalım. Geçmişi konuşacak olsak, çok şey var konuşacak. Sizinle başka zaman geçmişi konuşmaya hazırım. Ama bunun zamanı şimdi değil."