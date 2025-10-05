Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 20:18:00
Burak Yılmazlı Gaziantep FK'nin serisi 6 maça çıktı!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK, 2-0 kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile 69. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti.

FOFANA PENALTI ATIŞINI KAÇIRDI

Mücadelenin 90+8. dakikasında VAR kontrolü sonrası Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına geçen David Fofana, penaltı atışını gole çeviremedi.

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından yenilgi yaşamadı (4G 2B) ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

KARAGÜMRÜK 8 MAÇTA 7 YENİLGİ ALDI

Öte yandan Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde sadece 1 galibiyet alabildi. (7M 1G)

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 3 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

