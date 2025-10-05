Burak Yılmazlı Gaziantep FK'nin serisi 6 maça çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK, 2-0 kazandı.
Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile 69. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti.
FOFANA PENALTI ATIŞINI KAÇIRDI
Mücadelenin 90+8. dakikasında VAR kontrolü sonrası Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına geçen David Fofana, penaltı atışını gole çeviremedi.
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından yenilgi yaşamadı (4G 2B) ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
KARAGÜMRÜK 8 MAÇTA 7 YENİLGİ ALDI
Öte yandan Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde sadece 1 galibiyet alabildi. (7M 1G)
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 3 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.