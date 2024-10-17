Bursaspor, Anorthosis'i eli boş gönderdi

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımını 86-79 yendi.

Bursaspor, Anorthosis'i eli boş gönderdi
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:50

Bursaspor İnfo Yatırım, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Anorthosis Famagusta takımını 86-79  mağlup etti. 

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Blatz Zupancic (Slovenya), Petr Blahout (Çekya)

Bursaspor Basketbol: Pipes 8, Brown 17, Grantham 16, Mutaf 8, Gavrilovic 20, Ömer Utku Al 7, Michineau 4, Sharma 6, Berkay Candan

Anorthosis Famagusta: Garrett 2, Smith 13, Maragkos 10, Sanadze 15, Williams 8, Eleftheriou, lliadis 5, Gregory Williams 7, Leronymidis, Townes 19

1. Periyot: 20-19

Devre: 41-38

3. Periyot: 63-55


Etiketler: #Bursaspor İnfo Yatırım #FIBA Erkekler Avrupa Kupası #Anorthosis Famagusta

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