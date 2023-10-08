Bursaspor evinde hata yapmadı!

Bursaspor İnfo Yatırım Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında kendi evinde ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 68-64 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:26
Bursaspor evinde hata yapmadı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım, Darüşşafaka Lassa'yı 68-64 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Burak Yılmaz

Bursaspor İnfo Yatırım: Michineu 10, Young 10, Sarper David Mutaf 7, Brown, Hamilton 14, Floyd 21, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 3, Ahmet Can Duran 2, Metin Türen 1

Darüşşafaka Lassa: Rıdvan Öncel 11, Abdur-Rahkman 8, Withers, Muhsin Yaşar 10, Allman 14, Berk Demir, Canberk Kuş 2, McCormack 9, Timma 10, Withers, Doruk Dora

1. Periyot: 16-16

Devre: 35-24

3. Periyot: 51-48


Bursaspor İnfo Yatırım Darüşşafaka Lassa Basketbol Süper Ligi

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