Bursaspor Kulübü kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affetti
Bursaspor Kulübü, kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affettiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladığı Thievy Bifouma’yı affettiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "Oyuncumuz Bifouma bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimize gelerek takım arkadaşlarından ve Bursaspor camiasından özür dilemiştir. Bursaspor Kulübü yönetim kurulu olarak teknik heyetimiz ve camiamız adına, ailene tekrar hoş geldin diyoruz.”
Profesyonel Futbolcumuz Thievy Bifouma Hakkında https://t.co/rCmADGpLKm— Bursaspor (@BursasporSk) April 21, 2022
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