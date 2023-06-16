Yayınlanma: 16.06.2023 - 21:31

Güncelleme: 16.06.2023 - 21:31

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu Yalçın Kıldıran, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi. Yalçın Kıldıran'ın kim olduğu, kaç yaşında, nereli ve neden öldüğü merak ediliyor. Yalçın Kıldıran'ın ayağının neden kesildiği araştırılıyor. Peki, Yalçın Kıldıran kimdir, nereli, kaç yaşında? Yalçın Kıldıran neden öldü, ayağı neden kesildi? Yalçın Kıldıran hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Yalçın Kıldıran hakkında merak edilenler...

YALÇIN KILDIRAN KİMDİR?

Yalçın Kıldıran, 30 Nisan 1969 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Futbolculuk hayatına TKİ Tavşanlı Linyitspor'da başlayan Kıldıran 1986 yılında Kocaelispor'a transfer oldu. Uzun yıllar Kocaelispor'da oynayan Yalçın Petrolofisi, Zeytinburnuspor ve Şanlıurfaspor'da birer sezon forma giydikten sonra 5 Kasım 2000 tarihinde İzmitspor ile Tofaşspor arasında oynanan maç ile futbol hayatını noktalamıştır.

Kocaelispor süper gençler takımında teknik adamlık kariyerine başlayan Kıldıran Gümüşhanespor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. Altınova Belediyespor'da ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşadı. Son olarak Kocaelispor teknik direktörlük görevinde bulundu.

YALÇIN KILDIRAN AYAĞI NEDEN KESİLDİ?

26 Aralık 2014 tarihinde işyerinde geçirdiği iş kazası sebebiyle sağ ayağı kesilmiştir.

YALÇIN KILDIRAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1986-1994 Kocaelispor

1994-1995 Petrolofisi

1995-1997 Kocaelispor

1997-1998 Zeytinburnuspor

1998-1999 Kocaelispor

1999-2000 Şanlıurfaspor

2000-2001 İzmitspor

YALÇIN KILDIRAN HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2009 Gümüşhanespor Yrd. ant.

2009-2010 Kocaelispor A2

2010-2011 Altınova Bel.

2011 Kocaelispor Yrd. ant.

2011-2013 Kocaelispor



