Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:02

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:02

Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, kızı ile birlikte trafik kazası geçirdi. Bu haberin ardından Büşra Kılıçlı hakkında araştırmalar başladı. Büşra Kılıçlı'nın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Büşra Kılıçlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Kılıçlı hangi takımda oynuyor? Büşra Kılıçlı'nın sağlık durumu nasıl?

BÜŞRA KILIÇLI KİMDİR?

Büşra Cansu Kılıçlı, 16 Temmuz 1990'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencisi olan Kılıçlı, voleybola 11 yaşında Değirmendere Spor Kulübü'nde başladı. 2004-05 sezonundan itiaren Eczacıbaşı kadrosunda yer almaktadır. Eczacıbaşı forması ile Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Kılıçlı, millî takımın 2009 Voleybol Kadınlar Avrupa Ligi'nde gümüş madalya kazanan kadrosunda yer aldı. 2007 Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımın bir parçasıdır. millî takımla elde ettiği başarılardan bazıları; 2011 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bronz madalya, 2012 FIVB Dünya Grand Prix bronz madalya, 2013 Akdeniz Oyunları gümüş madalyadır.

Türkiye'nin ilk kez yer aldığı 2012 Yaz Olimpiyatları kadrosunda da yer almıştır. millîler ilk kez mücadele ettikleri Olimpiyatlar'da 9. oldu.

BÜŞRA KILIÇLI'NIN KARİYERİ

Kulüp kariyeri

2004–2019 Eczacıbaşı

2019–2020 Beşiktaş

2020- 2022 Türk Hava Yolları

2022- Kuzeyboru

Millî takım kariyeri

2009-2017 Türkiye

BÜŞRA KILIÇLI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aksaray’da Kuzeyboru takımında forma giyen milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, aracıyla kaza yaptı. Büşra Kılıçlı ve kızı yara almadan kurtulurken, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.