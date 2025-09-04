'Büyük bir meydan okuma olacak' demişti: Chelsea'den Facundo Buonanotte kararı!

Chelsea'nin Brighton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Facundo Buonanotte, kariyerinin en büyük şokunu yaşadı.

1 Eylül 2025'te Londra ekibine imza atan Arjantinli oyuncunun Şampiyonlar Ligi hayalleri başka bahara kaldı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Orta saha oyuncusu, Chelsea'ye geliş sebeplerinden birinin de Devler Ligi olduğunu açıklamıştı. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğini dile getiren Buonanotte, "Bu benim için büyük bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullanmıştı. Ancak UEFA listelerinin açıklanmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi listesine 20 yaşındaki Buonanotte'yi dahil etmedi.

Chelsea'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Robert Sanchez, Filip Jorgensen

Defans: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Jorell Hato, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Wesley Fofana

Orta saha: Enzo Fernandez, Cole Palmer, Jamie Gittens, Dario Essugo, Andrey Santos, Moises Caicedo

Forvet: Pedro Neto, Liam Delap, Joao Pedro, Marc Guiu, Estevao, Alejandro Garnacho