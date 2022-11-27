Dünya Kupası'nda Hırvatistan farka koştu: Hırvatistan 4-1 Kanada

27 Kasım 2022 Pazar, 21:03

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Hırvatistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Kanada oldu ve Alphonso Davies'in 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk maçta Belçika'ya karşı penaltı kaçıran Davies, Kanada'nın Dünya Kupası finallerindeki ilk golünü atarak tarihe geçti.

DEVRE BİTMEDEN 2 GOL

Hırvatistan, devre bitmeden 2 gol birden buldu. Zlatko Dalic'in ekibi önce 36. dakikada Andrej Kramaric ile skoru eşitledi. Ardından Marko Livaja'nın 44. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda da rakip kalede baskısına devam eden Hırvatistan, 70. dakikada Andrej Kramaric skoru 3-1 getirdi. Hırvatistan, 90+4. dakikada Lovro Majer'in attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

ATIBA TARİHE GEÇTİ

Kanada'da Atiba Hutchinson, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 73. dakikada yerini Hataysporlu Sam Adekugbe'ye bıraktı. Atiba, ayrıca Kanada forması altında 100 maça çıkan ilk futbolcu oldu. Kanada'da Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cyle Larin ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hırvatistan grupta 4 puana yükseldi. Kanada iki maç sonunda puanla tanışamadı ve turnuvaya veda etti.

Hırvatistan, gruptaki bir sonraki maçta 1 Aralık Perşembe günü Belçika ile karşılaşacak. Kanada, aynı tarihte Fas ile karşı karşıya gelecek.

2. maçların tamamlanmasının ardından grupta oluşan puan durumu şu şekilde;

1-Hırvatistan: 4 puan

2-Fas: 4 puan

3-Belçika: 3 puan

4-Kanada: 0 puan