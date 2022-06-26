Büyükçekmece Basketbol, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna dahil etti

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükçekmece Basketbol, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna dahil etti.

AA
26 Haziran 2022 Pazar, 19:51
Büyükçekmece Basketbol, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna dahil etti
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, tecrübeli oyuncu Can Maxim Mutaf'ı transfer etti.

Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Can Maxim Mutaf, kariyerinde Fenerbahçe, Trabzonspor, Banvit, Anadolu Efes, Beşiktaş, Bursaspor ve Darüşşafaka formaları giydi.

 


Büyükçekmece Basketbol ING Basketbol Süper Ligi Can Maxim Mutaf
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