Cadiz - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, deplasmanda Sergio Soriano'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.
CADİZ - REAL BETİS MAÇI SAAT KAÇTA?
Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CADİZ - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Real Betis, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Getafe ile 1-1 berabere kalmıştı.
Cadiz ise Villarreal deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'