Cadiz - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:41
Cadiz - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, deplasmanda Sergio Soriano'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

CADİZ - REAL BETİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CADİZ - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Real Betis, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Getafe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Cadiz ise Villarreal deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.



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