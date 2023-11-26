Cadiz - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimndeki Real Madrid, deplasmanda Sergio Soriano'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.
CADİZ - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
CADİZ - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Valencia'yı 5-1 mağlup etmişti.
Cadiz ise Getafe deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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