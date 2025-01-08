Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:55

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:55

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un önderliğinde transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı takım birçok futbolcuyu listesine alırken adı gündeme gelen Dina Ebimbe’ye resmi teklif yapılacağı öne sürüldü. Peki, Dina Ebimbe kimdir? Galatasaray'la adı anılan Dina Ebimbe kaç yaşında, nereli? Dina Ebimbe hangi takımlarda oynadı?

DINA EBIMBE KİMDİR?

Éric Junior Dina Ebimbe 21 Kasım 2000 yılında dünyaya geldi. Paris Saint-Germain Akademisi'nde yetişen Dina Ebimbe, ilk profesyonel sözleşmesini 2 Temmuz 2018'de Paris Saint-Germain (PSG) ile imzaladı. 2018-19 sezonunu yedek takımda geçirdi. Le Havre, 5 Temmuz 2019'da Dina Ebimbe'nin Ligue 2 ekibine kiralık olarak katıldığını duyurdu. Üç hafta sonra 26 Temmuz'da Ajaccio'ya karşı 2-2 berabere kalınan maçta profesyonel ilk maçına çıktı.

2021-22 sezonu öncesinde Dina Ebimbe, Paris Saint-Germain'e geri döndü. Sezon öncesi hazırlıklarına katıldı ve 1 Ağustos 2021'de Lille'e karşı 1-0 Trophée des Champions mağlubiyetinde kulüp adına profesyonel ilk maçına çıktı.

21 Ağustos 2022'de Dina Ebimbe, PSG ile olan sözleşmesini Haziran 2024'e kadar uzattı ve Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt'a sezonluk kiralık anlaşmayla katıldı. Kulüp küme düşmeden kurtulursa satın alma opsiyonu zorunlu hale getirildi. 2022-23 sezonunun sona ermesinin ardından 30 Mayıs 2023'te Eintracht Frankfurt, Dina Ebimbe'nin Haziran 2027'ye kadar kalıcı olarak kulübe katıldığını duyurdu.