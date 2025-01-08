Oumar Sako kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Oumar Sako kaç yaşında, nereli? Oumar Sako hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo mavili kulübün bugün yıldız futbolcu Oumar Sako’ye teklif yapacağı iddia edildi. Peki, Oumar Sako kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Oumar Sako kaç yaşında, nereli? Oumar Sako hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş’in önderliğinde transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo mavili takım birçok futbolcuyu listesine alırken menajer önerisiyle gündeme gelen Oumar Sako’ya resmi teklif yapılacağı öne sürüldü. Peki, Oumar Sako kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Oumar Sako kaç yaşında, nereli? Oumar Sako hangi takımlarda oynadı?
OUMAR SAKO KİMDİR?
Oumar Sako 4 Mayıs 1996 yılında dünyaya geldi. Rus kulübü Rostov'da defans oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Fildişi Sahili'nde doğan oyuncu , 2024 yılında Nijer milli takımına geçmeden önce ülkeyi uluslararası alanda temsil etti.
OUMAR SAKO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Sako, 30 Ocak 2024'te Rusya Premier Ligi kulübü Rostov'a kiralık olarak katıldı. 26 Haziran 2024'te Rostov, transferi kalıcı hale getirdi ve Sako ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.
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