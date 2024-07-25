Çağdaş Atan'dan galibiyet sözleri: 'Bir gol daha atsak...'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, maçın ardından konuştu. Atan, "En büyük amacımız erken goldü, oyuncularım hiçbir dakika ciddiyeti bırakmadı. Bir gol daha atsak Türk takımlarının Avrupa'daki rekorunu kıracaktık ama olmadı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 23:36
Çağdaş Atan'dan galibiyet sözleri: 'Bir gol daha atsak...'
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, La Fiorita karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Atan, "Planlarımız kusursuza yakın işledi. En büyük amacımız erken goldü, oyuncularım hiçbir dakika ciddiyeti bırakmadı. Bir gol daha atsak Türk takımlarının Avrupa'daki rekorunu kıracaktık ama olmadı. Maçtan önceki tek endişemiz erken ritm bulamamaktı ama bulduk. Şimdi ikinci maça bakacağız" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Çağdaş Atan, sözlerine "Lige 6-7 maç oynayıp girmiş olacağız. Aramıza katılacak 3-4 oyuncu olacak. Biz elimizdeki oyunculardan daha iyisini bulmakta zorlanıyoruz. Takımımızı geçen seneden daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Kupada, ligde ve Avrupa'da elimizden geleni yapacağız" diye devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stadyumda maçı takip etmesiyle ilgili konuşan Çağdaş Atan, "Cumhurbaşkanımız bize sürpriz yaptı, maça gelerek bize onore etti. Kendisiyle ilk kez tanışmış oldum. Tesadüfen Serdar ve Berkay'ın bu hafta çocukları oldu. Onlara altın hediye etti. Stadın açılışında Volkan'a golü vardı burada kendisinin" sözlerini sarf etti.


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