Çağdaş Bodrum'un ardından... Bir takım daha lige katılmama kararı aldı!

Zonguldak Spor Basket 67 Kulübü Başkanı Kanat Tan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 2025-2026 sezonunda lige katılmayacaklarını duyurdu. Bu karar, şehirdeki ilgisizlik ve destek eksikliğine karşı “sessiz bir tepki” olarak nitelendirildi.

Başkan Tan’ın açıklamaları gündem yarattı. “Emek şehrinde başarılı olmak suç” diyerek başlayan paylaşımda, kulübün bugüne kadar elde ettiği başarıların görmezden gelindiği ve destekten yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Tan, geçmişte Süper Lig’e yükselme, kupa kazanma ve seyirci rekorları kırma gibi başarıların altını çizerek, bu sezon da şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurduklarını belirtti. Ancak şehirdeki ilgisizlik ve bazı çevrelerin tutumları nedeniyle bu başarıların karşılık bulmadığını ifade etti.

“Bu şehrin şanlı taraftarını üzmeye kimsenin hakkı yok. Bu seyirci Süper Lig’i hak ediyor. Ama kimsenin umurunda değil” diyen Tan, kulübün lige katılmama kararını bu hayal kırıklığına bağladı.

Açıklamanın sonunda ise umut ve kararlılık mesajı vardı. Başkan Tan, “Zamanı geldiğinde biz yine küllerimizden doğacağız” diyerek, kulübün geri dönüş sinyalini verdi. Makamların geçici olduğunu vurgulayan Tan, Zonguldak’a olan sevgilerinin menfaat değil, yürekten geldiğini dile getirdi.