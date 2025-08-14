Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çağdaş Bodrum'un ardından... Bir takım daha lige katılmama kararı aldı!

Çağdaş Bodrum'un ardından... Bir takım daha lige katılmama kararı aldı!

14.08.2025 11:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Çağdaş Bodrum'un ardından... Bir takım daha lige katılmama kararı aldı!

Zonguldak Spor Basket 67 Başkanı Kanat Tan, lige katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Zonguldak Spor Basket 67 Kulübü Başkanı Kanat Tan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 2025-2026 sezonunda lige katılmayacaklarını duyurdu. Bu karar, şehirdeki ilgisizlik ve destek eksikliğine karşı “sessiz bir tepki” olarak nitelendirildi.

Başkan Tan’ın açıklamaları gündem yarattı. “Emek şehrinde başarılı olmak suç” diyerek başlayan paylaşımda, kulübün bugüne kadar elde ettiği başarıların görmezden gelindiği ve destekten yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Tan, geçmişte Süper Lig’e yükselme, kupa kazanma ve seyirci rekorları kırma gibi başarıların altını çizerek, bu sezon da şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurduklarını belirtti. Ancak şehirdeki ilgisizlik ve bazı çevrelerin tutumları nedeniyle bu başarıların karşılık bulmadığını ifade etti.

Bu şehrin şanlı taraftarını üzmeye kimsenin hakkı yok. Bu seyirci Süper Lig’i hak ediyor. Ama kimsenin umurunda değil” diyen Tan, kulübün lige katılmama kararını bu hayal kırıklığına bağladı.

Açıklamanın sonunda ise umut ve kararlılık mesajı vardı. Başkan Tan, “Zamanı geldiğinde biz yine küllerimizden doğacağız” diyerek, kulübün geri dönüş sinyalini verdi. Makamların geçici olduğunu vurgulayan Tan, Zonguldak’a olan sevgilerinin menfaat değil, yürekten geldiğini dile getirdi.

İlgili Konular: #zonguldak #süper lig #kadın basketbol

İlgili Haberler

Fenerbahçe için özel tasarım
Fenerbahçe için özel tasarım Fenerbahçe’nin Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmasına imza attığı spor giyim markası adidas, Sarı-Lacivertliler için özel bir ayakkabı tasarladı.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor!
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor! Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta içerisinde İstanbul'da olacak.
Fenerbahçe'de Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması!
Fenerbahçe'de Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması! Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarının devam ettiğini, doğru zamanda doğru isimlerle gereken takviyelerin yapılacağını söyledi.