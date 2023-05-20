Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile imzaladı!

Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:47

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:47

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Leicester ile bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilen milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam edecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı.

Milli futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı söylenirken kontratının 2027'ye kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Sezon sonu Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü için resmi açıklama yapacağı aktarıldı.

Leicester City forması ile 5 sezon oynayan Çağlar, 132 maç çıkarken 4 gol ve 1 asist kaydetti.