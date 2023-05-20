Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile imzaladı!
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile 2027'ye kadar geçerli sözleşme imzaladığı aktarıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Leicester ile bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilen milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam edecek.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı.
Milli futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı söylenirken kontratının 2027'ye kadar geçerli olacağı aktarıldı.
Sezon sonu Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü için resmi açıklama yapacağı aktarıldı.
Leicester City forması ile 5 sezon oynayan Çağlar, 132 maç çıkarken 4 gol ve 1 asist kaydetti.
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