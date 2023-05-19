Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!
Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, zorlu mücadeleye 6 oyuncusundan eksik çıkacak.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ 6 EKSİK
Ligde geride kalan 34 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 37 puanı bulunuyor.
Sivas temsilcisinde Galatasaray maçı öncesi savunma oyuncuları Ziya Erdal ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunurken, Mustapha Yatabare, Dimitrios Goutas, Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
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