Cagliari deplasmandan puanla döndü!

8.01.2026 22:52:00
Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cremonese ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A 19. hafta maçında Cremonese ile Cagliari karşılaştı.

Stadio Giovanni Zini'de oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Cremonese'nin golleri 4. dakikada Dennis Johnsen ve 29. dakikada Jamie Vardy'den geldi. Cagliari'nin gollerini ise 51. dakikada Michel Ndary Adopo ve 88. dakikada Yael Fritz Junior Trepy attı.

SEMİH KILIÇSOY FORMA GİYDİ

Cagliari'de milli futbolcu Semih Kılıçsoy 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Cremonese 22 puan olurken, Cagliari 19 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Cremonese, Juventus'a konuk olacak. Cagliari ise Genoa deplasmanına gidecek.

