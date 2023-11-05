Cagliari - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Berkan Kutlu'nun formasını giydiği Genoa, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:50
Cagliari - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Alberto Gilardino yönetimindeki Genoa, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

CAGLİARİ - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

CAGLİARİ - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Genoa, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Salernitana'yı 1-0 mağlup etmişti.

Cagliari ise kendi evinde ağırladığı Frosinone'yi 4-3'lük skorla eli boş göndermişti.


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