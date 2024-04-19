Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
CAGLİARİ - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Sardegna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
CAGLİARİ - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus ligde oynadığı son maçta Torino deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Cagliari ise deplasmanda karşılaştığı Inter ile 2-2 berabere kalmıştı.
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