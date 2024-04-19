Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:39
Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

CAGLİARİ - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Sardegna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

CAGLİARİ - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus ligde oynadığı son maçta Torino deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Cagliari ise deplasmanda karşılaştığı Inter ile 2-2 berabere kalmıştı.


Kenan Yıldız haberleri juventus haberleri Cagliari haberleri serie a haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Olympiakos'a elenen Fenerbahçe önemli bir geliri kaçırdı!

Olympiakos'a elenen Fenerbahçe önemli bir geliri kaçırdı!
Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'

Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'
Ferhat Akbaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama! 'Yine antremanımıza davetliler, katılabilirler'

Ferhat Akbaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama! 'Yine antremanımıza davetliler, katılabilirler'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsmail Kartal'dan penaltı yorumu: 'Şampiyonluğa oynayan bir takım için...'

İsmail Kartal'dan penaltı yorumu: 'Şampiyonluğa oynayan bir takım için...'
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!
Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: 'Kısa süre içerisinde...'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: 'Kısa süre içerisinde...'
Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı

Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı
'Çürümüş bir takım var' demişti: Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'nın sözlerine tepki!

'Çürümüş bir takım var' demişti: Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'nın sözlerine tepki!
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
Ali Koç'tan şampiyonluk isyanı: 'Sadece Fenerbahçe'nin kupası yok'

Ali Koç'tan şampiyonluk isyanı: 'Sadece Fenerbahçe'nin kupası yok'
Avukatlar sokağa çıkıyor

Avukatlar sokağa çıkıyor