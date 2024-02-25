Cagliari - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Franceco Calzona yönetimindeki Napoli, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
CAGLİARİ - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
CAGLİARİ - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Cagliari, ligde oynadığı son maçta Udinese deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Napoli ise sahasında karşılaştığı Genoa ile 1-1 berabere kalmıştı.
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