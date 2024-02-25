Cagliari - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:48
Cagliari - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Franceco Calzona yönetimindeki Napoli, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

CAGLİARİ - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

CAGLİARİ - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Cagliari, ligde oynadığı son maçta Udinese deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.  

Napoli ise sahasında karşılaştığı Genoa ile 1-1 berabere kalmıştı.  


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