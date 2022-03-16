Campos, Kerem Aktürkoğlu'nun değerini belirledi!
İngiliz, İspanyol ve Fransız takımlarını adeta peşinden koşturan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için rekor fiyat biçildi. Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, genç futbolcu için yüksek bir bedel istenmesi gerektiğini iletti.
Barcelona karşısında Camp Nou'daki başarılı performansından sonra 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisine de golleriyle damga vuran genç yetenek için düşünülen rakam Galatasaray'ın kasasını dolduracak.
Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş maçını da takip eden Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Kerem ile ilgili raporuna ulaşıldı.
KEREM'İN DEĞERİ 35 MİLYON EURO
"Transfer sihirbazı" olarak adlandıran dünyaca ünlü futbol adamı Campos'un, Kerem'in astronomik rakamlara satışını düşündüğü iddia edildi. Buna göre Portekizli futbol adamının, Galatasaray'ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon Euro (yaklaşık 560 milyon lira) olduğu belirtildi.
LYON VE ATLETICO PEŞİNDE
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbiye Baş Gözlemci Bruno Cheyrou'yu gönderen Lyon'un, Kerem için 20 milyon Euro'ya yakın bir teklif sunacağı öne sürüldü. Kerem için 14 milyon Euro teklif ilettiği belirtilen İspanyol devi Atletico Madrid'in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Haberde, İngiltere'den Wolverhampton ile beraber bir kulübün daha Kerem Aktürkoğlu için devrede olduğu ifade edildi.
Luis Campos'un, teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılı yetkililere, "Kerem'deki potansiyel çok büyük. 35 milyon Euro'nun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin" dediği ileri sürüldü.
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