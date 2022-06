Can Gürdenli, Almanya’dan bronz madalyayla dönüyor

11 Haziran 2022 Cumartesi, 08:57

Baden-Württenberg Golf Federasyonu’nun organize ettiği 12. International Matchplay Trophy, 7-10 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde yer alan Golfpark Kurpfalz’da yapıldı. Dört gün süren müsabakaya Almanya, İsviçre, İsveç ve Türkiye’den 50’si erkek, 18 yaş altı toplamda 100 sporcu katıldı. Turnuvada milli takım baş antrenörü Erol Şimşek önderliğinde Türkiye’yi, U18 Erkek Milli Golf Takımı sporcularından Can Gürdenli, Emir Duhan Sazak ile U18 Kadın Milli Golf Takımı sporcularından Zeynep Süalp ve Sude Bay temsil etti.

Müsabakaların ilk iki raundu stroke play oyun formatında oynandı. İlk 16’ya kalan milli sporculardan erkeklerde Can Gürdenli, kadınlarda ise Zeynep Süalp, organizasyonun üçüncü ve dördüncü gününde match play oyun formatında, sabah ve öğleden sonra toplamda ikişer maça çıktılar. Oynanılan match play oyununun final raundunda U18 Erkek Golf Takımı sporcularımızdan Can Gürdenli, yarı finalde karşılaştığı Alman rakibi Leonas Jung’a 4-3 kaybetti ve öğleden sonra 3.’lük maçına çıktı. Alman golfçü Bashan Graf’la karşı karşıya gelen Can Gürdenli, rakibini 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

U18 Kadın Milli Golf Takımı sporcularından Zeynep Süalp ise Alman rakibi Lotte Schuhr’la 13.’lük - 16.’lık maçına çıktı. Rakibinin 2-0 gerisinde kalan Süalp, turnuvayı 16. olarak tamamladı.