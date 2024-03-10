Can Uzun, Nürnberg'i galibiyete taşıdı!

Almanya Bundesliga 2'nin 25. haftasında Nürnberg deplasmanda Magdeburg'u 1-0 mağlup etti. Nürnberg'in golünü Can Uzun attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:08
Can Uzun, Nürnberg'i galibiyete taşıdı!
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Almanya Bundesliga 2'nin 25. haftasında Christian Fiel'in ekibi Nürnberg deplasmanda Christian Titz'in ekibi Magdeburg ile karşılaştı.

MDCC Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Nürnberg 1-0 kazanırken galibiyet golünü 80. dakikada Can Uzun kaydetti.

25 MAÇTA 16 GOL

18 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 25. resmi maçta 16. golüne ulaşmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Nürnberg 36 puana ulaşırken, Magdeburg 31 puanda kalmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Nürnberg evinde St. Pauli'yi konuk ederken, Magdeburg deplasmanda Karlsruher ile karşılaşacak.


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