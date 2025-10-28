Candaş Tolga Işık'tan bahis skandalı iddiası: '3 bin futbolcu için düğmeye basıldı'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açtığı öğrenilmişti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bahis operasyonunun genişlediğini duyurdu.

"3 BİN FUTBOLCU İÇİN DÜĞMEYE BASILDI"

Işık, açılan soruşturmada hakemlerin yanı sıra akraba ve yakınlarının, son 5 yılda görev yapan başkan ve yöneticilerin de bulunduğunu belirtti. Işık ayrıca, 3 bin futbolcu için de araştırmanın genişleyeceğini ifade etti.

Candaş Tolga Işık'ın ifadeleri şu şekilde:

"Hakemlerle ilgili bahis operasyonu genişliyor. Hakemlerin görev aldıkları maçlarla ilgili dolaylı yoldan akrabaları/yakınları ve son 5 yılda görev yapan başkan/yöneticiler de araştırılıyor. Ve daha da önemlisi faal 3 bin futbolcu için düğmeye basıldı."