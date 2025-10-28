Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis skandalı: TFF ile konuştum
Murat Ağırel
Bahis skandalı: TFF ile konuştum

28.10.2025 04:00
Yıllardır yasadışı bahisin Türk futbolunu zehirlediğini anlattım. Defalarca uyardım, yazdım, söyledim. Kitap yazdım; futbolu zehirleyen kişiler hakkında belgeleyebildiğim tüm bilgileri yayımladım.

Ama yasadışı bahis baronları ve onların, parayla yönettikleri korkularından ismini yazamayan anonim “taraftar” hesapları, söylediklerime kulak vermek yerine beni linç etmeyi tercih ettiler.

Küçük düşündüler ve bu bataklığı futbol kulübü taraftarlığına indirgediler; böylece kirli düzenin görünmemesini sağladılar. Kimi etkileşim için günlük çıkarları adına kimisi de doğrudan suyu bulandırmak için bu kirli çarka çanak tuttular.

Ta Mayıs 2024’te bu konuyla ilgili yazı yazmıştım.

Bakın Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için sanal bahis sitelerinde saat 03.29’da bahis açılıyor. Beraberlik için 4.25 bahis oranı var. Bu oran zaman geçtikçe düşmeye başlıyor.

Saat 12.00’de 2.60’a düşüyor 12.55’te 1.88’e kadar düşüyor. 4 bahis sitesinin verilerine göre “Ev sahibi kazanır” bahsine oynanan oran toplam 661 Avro, “Misafir takım kazanır” diyerek bahis oynayanların toplam yatırdığı para 17 Avro...

Beraberlik için yatırılan para ise 30 bin 954 Avro yani o dönemin kuruyla 1 milyon lira. Sizce bu normal bir tablo mu?

Bugün gelinen noktada ise her şey birer birer ortaya çıkıyor. Yıllardır anlattıklarımın ne kadar doğru olduğu artık inkâr edilemiyor.

Ve bir kez daha görüyoruz ki futbol sadece futbol değil.

Perde arkasında kirli ilişkiler, büyük paralar ve susturulmak istenen gerçekler var.

YouTube’da yayın yapan ve benim de kurucusu olduğum OnlarTV yayınında yine bu köşede okurlar, hakemlerin savcılığa başvurduğunu ve savcılığın soruşturma başlattığını okudular, öğrendiler. Sonra haberimi takip ettim. Dosya İstanbul Başsavcılığı’na devredildi. Sebebi ise nisan ayında Türkiye Futbol Federasyonu’nun savcılığa giderek “Benim önceki dönemimi, halihazırda bu dönemi araştır” diye yaptığı suç duyurusuymuş.

Yani TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu savcılığa giderek benden önceki dönemi de bu dönemi de araştır diye suç duyurusunda bulunmuş. Bu soruşturma sürerken Antalya’daki hakem şikâyetleri gerçekleşiyor ve sonrasında dosya İstanbul Başsavcılığı’nda birleştiriliyor. Adli kaynaklarımla görüştüm; soruşturma çok geniş çaplı yürütülüyor. Tüm taraflar açısından inceleniyor.

Bugün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir basın açıklaması yaptı ve profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

İtalya’daki şike soruşturmalarına benzer bir skandal yaşanıyor. Tespit edilen bu hakemlerin 7’si üst klasman, 15’i üst klasman yardımcısı, 36’sı klasman, 94’ü klasman yardımcısı statüsünde.

10 hakem 10 bin TL üzerinde bahis oynamış. Bir hakem 18 bin 227 defa bahis oynamış. 42 hakem 1000’den fazla bahis oynamış.

LİGE ARA VERİLMEYECEK

Düşünün: maçı yöneten hakemler bahis oynamışlar! Ki bir de bu, tespit edilen yasal sitelere girip üye olup oynayan kişiler. Bir de bunun yasadışı bahis ayağı var. Ki son 5 yılda tespit edilebilen rakamlar bunlar.

Bu hakemler içinde Süper Lig hakemleri var. Hakem yardımcıları var. Mutlaka uluslararası bakımdan da incelenecektir.

Federasyon yetkilileri ile konuştum. “Liglere ara verilecek mi”, “İsimler açıklanacak mı” diye sordum.

Aldığım cevaplar şöyle: Ara verilmeyecek. 152 bahis oynayan hakem ile bağlar kesilecek; maçlara çıkmayacaklar. MHK başkanı ile yapılan görüşmede havuzdaki hakemlerle süreç devam edecek. Tespit edilen hakemlerin isimleri disiplin kurulu sevki aşamasında siteden açıklanacak.

Bu açıklama sonrasında MHK üyesi kaynaklarımla görüştüm. Kupa maçlarının hakemleri atanmış ancak açıklama sonrası hakemler değişmeye başlamış.

Dosyada yer alan tespitler ve şikâyetler sadece yasadışı bahis ile sınırlı değil. Bazı yorumcuların hakem atamalarına müdahil olduğu, MHK yetkililerinin kulüp teknik direktörleri ile iletişime geçtiği; baskı, sahtecilik gibi iddialar da var.

Mesela hakem Ali Tuna: Süper Lig hakemi. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü personeli. Ağustos ayında hakemliği bıraktı. Şikâyet dilekçesinde, MHK üyesi ve bölge sorumlusu olan bir kişinin kendisini aradığını; kız arkadaşının hangi otellerde, kimle kaldığını tespit etmesini istediğini; kendisinin bu hukuksuz ve suç teşkil eden bilgiyi vermediğinden maçlara atanmadığını da bahsetmiş.

Yani akıl alır gibi değil. Hakemler konusunda Ali Koç, Erden Timur gibi futbol kulübü yöneticileri çok defa açıklamalar yaptılar. Bugün ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu büyük bir adım attı ve futboldaki “temiz eller” operasyonunun başlatılması için savcılığa başvuru yaptı. İlk temizliğin başkanı olduğu kurumdan başlatılmasını istedi.

Tüm futbol kulübü taraftarlarına, yöneticilerine, futbol yorumcularına seslenmek istiyorum: Bu sürece “ama” demeden destek verilmelidir. Futbol kulüplerine indirgenmeden, bu bataklığın kurutulması için soruşturmayı yürüten herkese destek olunmalıdır.

