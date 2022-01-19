CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 1-1 Altay
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Canlı | Fenerbahçe 1-1 Altay
45' Fenerbahçe penaltı bekliyor. Hakem Hüseyin Göçek, VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.
37' GOL! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Ceza alanında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin, Serdar Dursun ile yaptığı verkaç sonrasında sağ çaprazdan ayak içiyle uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Mateusz Lis'in yanından ağlarla buluşuyor.
29' SARI KART! Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Ferdi Kadıoğlu, Murat Akça'ya yerden kayarak yaptığı kontrolsüz müdahalede nedeniyle hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
23' Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Attila Szalai, Cesar Pinares'e yaptığı kontrolsüz müdahalede nedeniyle hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
20' SARI KART! Attila Szalai' nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Eric Björkander topu uzaklaştırmayı başarıyor.
14' GOL! Altay, Ahmed Rayan'ın golü ile maçta öne geçiyor. Thaciano'nun uzun pasıyla topla buluşan Ahmed Rayan'ın, hızla ilerleyerek ceza alanında hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Kim Min-Jae'ye de çarpan meşin yuvarlak Osman Ertuğrul Çetin'in solundan ağlarla buluşuyor.
7' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Eric Björkander topu uzaklaştırmayı başarıyor.
2' Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Leandro Kappel için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
1' Müsabaka Hüseyin Göçek'in düdüğüyle başladı.
Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, bugün Altay’ı konuk ediyor. Ligin 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 14 maçtır kazanamayan Altay karşısında galibiyet arıyor.
Ülker Stadı’ndaki karşılaşma, saat 20.00’de başladı. Müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalıyor. İki takım arasındaki mücadele beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor.
Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, ligde 33 puanla 6. sırada bulunuyor.
Süper Lig’de oynadığı son 14 maçta galibiyet alamayan Altay, 18 puan ve averajla ligin 18. sırasında bulunuyor.
Ligin ilk yarısında İzmir’de iki takım arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
ALTAY 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettikten sonra 14 maçtır kazanamayan Altay, bu maçlarda 3 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.
Aldığı kötü sonuçlar sebebiyle düşme hattına gerileyen Altay, ligde 18 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Mustafa Denizli’nin ligin 21. haftası öncesinde takımdan ayrıldığı Altay, Denizli’nin yardımcısı Mert Nobre ile yola devam ediyor.
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı’nın kadrosunda bulunan Andre Poko ile sakatlığı devam eden Serge Aka, karşılaşmada forma giyemeyecek. Altay’da geçen hafta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Cebrail Karayel’in durumu maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Min Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun
Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan,Tolga, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Ryan
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