CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Beşiktaş (19:00)

19 Aralık 2021 Pazar, 14:46

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasınde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Yılın son derbisi sıfatını taşıyan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi, bu akşam saat 19:00'da Fırat Aydınus'un düdüğüyle başlayacak.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Crespo, Zajc, Mesut, Rossi, Valencia

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

İki takım arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, sarı-lacivertlilerin rakibi karşısında galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında geride kalan 353 mücadelede Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 126 galibiyet aldı, taraflar 94 maçta ise eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertlilerin 489 golüne siyah beyazlılar 448 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında geride kalan 130 lig maçında ise Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 galibiyet elde etti. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 4-3 kazanan Beşiktaş, rakibini 18 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başarmıştı.

Trabzonspor'un kaybettiği haftada Gaziantep deplasmanından eli boş dönerek zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını iyi değerlendiremeyen Fenerbahçe, haftaya lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde giriyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı Galatasaray derbisinden 2-1 üstün ayrılan sarı-lacivertliler, kritik 90 dakikadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarına bir derbi galibiyeti daha hediye etmek ve zirve yarışına tutunmak amacında. İrfan Can Kahveci'nin iki maçlık cezasının sona ermesi, sarı-lacivertliler adına mücadele öncesi en dikkat çeken detay olarak gözüküyor.

Haftaya Trabzonspor'un 18 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta da hedef puan veya puanlar. Yukatel Kayserispor karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle kazanan ve ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş'ta hedef ligin ilk yarısına kadar maksimum puan toplayarak sezonun ikinci yarısına girilirken hasar azaltmak... Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu maçta da takımın başında Önder Karaveli olacak.



