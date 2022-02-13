CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 17:26
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Konyaspor
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Canlı | Trabzonspor 0-0 Konyaspor

4' İttifak Holding Konyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

1' Karşılaşma hakem Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başlıyor. 

Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin 25. haftasında ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. 

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta yayınlanacak.

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.

42. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 47 gol gördü.

Trabzon'da oynanan 20 karşılaşmanın 13'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 1 maç beraberlikle bitti.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma ise 2-2 sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Amar, Bytyqi, Michalak, A. Hassan


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