CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-1 Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Amartey, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-1 Galatasaray
51' KALECİ! Barış Alper'in pasında Mertens topu aldı. Bekletmeden içeriye ortalayan Mertens'in orta şut karışımı vuruşunu Mert Günok çeldi.
50' Rashica'nın pasıda Muçi dönerek rakibinden sıyrıldı. Arnavut oyuncunun sol ayağıyla çektiği şut Nelsson'u geçmedi.
47' KAÇTI! Orta alanda topu alan Muçi topu kendi sürükledi. Muçi'nin ceza yayına yaklaşırken çektiği şut kalenin üstünden dışarıya gitti.
43' Barış Alper Yılmaz ve Omar Colley arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Hakem Halil Umut Meler araya girerek tartışmanın büyümesini önledi.
42' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top Mertens'e geldi. Mertens'in sağ kanattan ortasında Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan kale önünde topa dokunamadı. Beşiktaş kale vuruşu kullanacak.
39' KALECİ! Kaan Ayhan'ın derin pasında Kerem Demirbay kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in kayarak vuruşunda Mert Günok'un kurtardığı top kornere gitti.
35' Beşiktaş etkili geldi. Rashica sağ kanattan getirdiği topta kaleye vurdu. Nelsson'dan seken top Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncu kaleye vurmak istediği anda savunma araya girdi.
34' Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde seken top ceza yayı üstündeki Mertens'e geldi. Mertens'in vuruşu farklı bir şekilde dışarıya gitti.
28' Al-Musrati'nin ceza sahası içine yükselttiği topta Cenk Tosun topu istediği gibi kontrol edemedi.
27' SAVUNMA! Muçi'nin pasında Masuaku sol çaprazdan ortaladı. Savunma topa ayak koymayı başarıyor.
25' Kerem Aktürkoğlu'nun doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruş direğin yanından dışarıya gittti.
24' Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu, Necip Uysal'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.
21' Kerem Aktürkoğlu'nun Icardi'ye ara pasında top Necip Uysal'dan geçmedi.
19' DİREK! Milot Rashica'nın kullandığı kornerde top doğrudan kaleye yönelip direğe de çarparak dışarıya gitti.
18' Hızlı çıkan Beşiktaş çok etkili geldi. Sağ kanatta topu alan Rashica ceza sahası içine girer girmez pasını çıkardı. Davinson Sanchez topu kale önünde rakibinden önce kornere yolladı.
17' Kaan Ayhan'ın derin pasında Mertens son çizgide topla buluştu. Mertens'in çizgi üstünden ortası kalecide kaldı.
16' Daniel Amartey'in getirdiği topta Ernest Muçi ceza sahası dışından kaleyi denedi. Muslera topu rahat bir şekilde kontrol ediyor.
11' Kerem Demirbay'ın ters kanada uzun pasında Barış Alper sağ kanatta topu aldı. Barış'ın kale önüne sektirerek ortasında top kaleye paralel şekilde dışarıya gitti.
10' DOKUNAMADI! İyi gelen Beşiktaş'ta Rashica sağ çaprazdan kale önüne çıkardı. Cenk Tosun hızlı gelen topa yetişemiyor.
5' Kaan Ayhan'ın sağ kanattaki Barış Alper'e pasında Barış Alper topu almak istediği sırada Colley'e faul yaptı.
2' GOL | Kullanılan köşe vuruşunda Torreira'nın ön direkte topuğuyla pasında Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı.
1' Dev derbide ilk düdük çaldı.
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