Yayınlanma: 14.04.2024 - 18:07

Güncelleme: 14.04.2024 - 19:48

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayımlıyor. VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev yapıyor.

11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan, Tadic, Dzeko

CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük 1-0 Fenerbahçe

45' GOL Can ile Karagümrük öne geçti. Güven ön alanda kazandığı topla ceza sahasına girdi ve pasını Mendes'e verdi. Mendes sağ kanattan ceza sahasına giren Can'a pasını aktardı ve Can karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı.

39' Kendi yarı sahasından topla çıkan Can ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat Livakovic topu kornere tokatladı.

32' Bu kez de Karagümrük kaçırdı. Can'ın savunma arkasına attığı topla Güven karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i çalımlamak istedi fakat Livakovic ayaklarıyla topa dokundu.

31' Net fırsat kaçtı. Dzeko'nun pasında savunma arkasına sarkan Krunic ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat Sirigu topu çıkardı.

27' Serdar, Valentin Eysseric'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

25' Ön alan baskısıyla topu kazanan İsmail savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Fred'in ortası savunmaya çarpıp kornere çıktı.

13' Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan çalımlarla gelen Levent ceza sahasına girdi ve pasını Rohden'e verdi. Rohden'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

11' Valentin Eysseric, İsmail'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mendes sol kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top Livakovic'de kaldı.

7' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Krunic bekletmeden pasını sol kanattaki Tadic'e verdi. Tadic savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.