CANLI ANLATIM: Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 18:07
CANLI ANLATIM: Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayımlıyor. VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev yapıyor.

11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan, Tadic, Dzeko

CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

 

 

58' GOL Michy Batshuayi ile Fenerbahçe öne geçiyor. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna doğru sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

57' Hakem pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

55' Pozisyonun ardından Osayi ve Federico Ceccherini sarı kart gördü.

49' GOL Fenerbahçe Dzeko ile beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topu kazanan Dzeko, Fred ile yaptığı verkaç sonrası sağ kanattan ceza sahasına girdi ve yakın köşeye sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi.

46' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Krunic giren oyuncu Batshuayi.

45' GOL Can ile Karagümrük öne geçti. Güven ön alanda kazandığı topla ceza sahasına girdi ve pasını Mendes'e verdi. Mendes sağ kanattan ceza sahasına giren Can'a pasını aktardı ve Can karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı.

39' Kendi yarı sahasından topla çıkan Can ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat Livakovic topu kornere tokatladı.

32' Bu kez de Karagümrük kaçırdı. Can'ın savunma arkasına attığı topla Güven karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i çalımlamak istedi fakat Livakovic ayaklarıyla topa dokundu.

31' Net fırsat kaçtı. Dzeko'nun pasında savunma arkasına sarkan Krunic ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat Sirigu topu çıkardı.

27' Serdar, Valentin Eysseric'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

25' Ön alan baskısıyla topu kazanan İsmail savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Fred'in ortası savunmaya çarpıp kornere çıktı. 

13' Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan çalımlarla gelen Levent ceza sahasına girdi ve pasını Rohden'e verdi. Rohden'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

11' Valentin Eysseric, İsmail'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mendes sol kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top Livakovic'de kaldı. 

7' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Krunic bekletmeden pasını sol kanattaki Tadic'e verdi. Tadic savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.


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