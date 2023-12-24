Yayınlanma: 24.12.2023 - 17:58

Güncelleme: 24.12.2023 - 19:48

Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu'nda 19:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek 43'er puan topladı ve ilk iki sırayı aldı.

Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Mertens, Icardi

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

43' KAÇTI! Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunun devamında topu göğsüyle kontrol eden Kerem Demirbay'ın şutu üst direğin üstünden dışarı gitti.

35' Sol kanatta Osayi'den sıyrılan Barış Alper kale önüne çevirdi. Fenerbahçe savunması iki hamlede topu uzaklaştırmayı başardı.

32' Derbide ilk 30 dakika itibariyle 15 faul yapılırken, isabetli şut çekilmedi.

29' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan içeri giren Tadic, Boey'i geçerek ortaladı. Savunmadan dönen topa ceza sahası dışından vuran Crespo kaleyi bulamadı.

27' Kullanılan serbest vuruşta Abdülkerim kafayla dışarı çevirdi. Ceza sahası dışında gelişine vuran Kerem Demirbay'ın şutu dışarı gitti.

24' Dzeko ve Icardı arasında tartışma yaşanıyor. Ortalık biraz kızıştı. Oyuncular, arkadaşlarını sakinleştirmek istiyor.

22' Kerem'in pasıyla sol kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper yılmaz kale önüne çevirdi ancak takım arkadaşı topla buluşamadı.

15' Savunma arkasına iyi sarkan Kerem Aktürkoğlu topu kontrol edemeyince Fenerbahçe savunması tehlikeyi önledi.

12' Kerem Demirbay'ın uzun pasında sol kanatta hareketlenen Barış Alper, Osayi'yi geçemedi. Atağın devamında topu kontrol eden Barış Alper, Osayi'nin müdahalesiyle yerde kalarak sakatlık yaşıyor. Osayi sarı kart gördü.

3' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine ortasında Fenerbahçe savunması karşıladı. Dönen topta hızlı çıkan Cengiz Ünder, Osayi'yi savunma arkasına kaçırmak istedi ancak pası çok hızlı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için derbide takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek.

Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.