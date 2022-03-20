CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Konyaspor (19.00)

20 Mart 2022 Pazar, 18:00

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE VE KONYASPOR'UN 42. RANDEVUSU

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, Süper Lig'de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 106 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 46 gol kaydetti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun.

Konyaspor: Sehic, Adil, Bytyqi, Guilherme, Soner, Cikalleshi, Amir, Endri, Musa, Skubic, Amilton.