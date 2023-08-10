CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Maribor

Yayınlanma: 10.08.2023 - 19:51

Güncelleme: 10.08.2023 - 19:51

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Luan Peres, Ferdi, İsmail Yüksek, Becao, İrfan Can, Tadic, King, Dzeko

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Arao, Gustavo da maçta forma giyemeyecek diğer isimler.

Maribor'da ise Soudani, Guerrico ve Sikosek sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

BU TURA NASIL GELDİLER?

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

257. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya'nın Maribor takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 257. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 256 müsabakada 97 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 335 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

"KUPA 3"TE 5. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.