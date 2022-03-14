CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. 20.00'de başlayan karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Canlı | Galatasaray 0-0 Beşiktaş
1' Karşılaşma Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.
Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanıyor.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 351. kez rakip oluyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 123-113 üstünlüğü bulunuyor.Ligde geride kalan haftalarda siyah-beyazlılar 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 45 puan aldı. Sarı-kırmızılılar da 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 35 puan topladı.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 351. randevu
Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 350 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 113 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 488 golüne Beşiktaş 458 ile karşılık verdi.
LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE
İki takım Süper Lig tarihinde ise 127 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 38 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 154 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 134 kez gol sevinci yaşadı.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 6 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 3 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka ise berabere sona erdi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Mostafa
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven
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