CANLI ANLATIM: Konyaspor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sport 2'den naklen yayımlanıyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.
11'LER
Konyaspor XI: Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Oğulcan, Cikalleshi.
Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.
CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-0 Trabzonspor
2' Trabzonsporlu futbolcular maçın ilk dakikasında orta alanda hareketsiz bekleyerek protestoda bulundu.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubuna dev zam!
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kayyım kararı gecikmedi!
- 'AK Parti seçmeni sandığa gitmedi'
- 'Artık ABB’ye gelemeyecekler'
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
- Gaziosmanpaşa'da 'Soylu' devrede
- O görüntüleri gündeme geldi: ‘İmamoğlu kim?’
- Acun Ilıcalı'dan sert tepki!
- 'Olup bitenler vahimdir'