CANLI ANLATIM: Konyaspor 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 19:45
CANLI ANLATIM: Konyaspor 0-0 Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sport 2'den naklen yayımlanıyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

11'LER

Konyaspor XI: Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Oğulcan, Cikalleshi.

Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.

CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-0 Trabzonspor 

 

2' Trabzonsporlu futbolcular maçın ilk dakikasında orta alanda hareketsiz bekleyerek protestoda bulundu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı 


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