CANLI ANLATIM: Sivasspor - Beşiktaş

Yayınlanma: 28.01.2024 - 14:55

Güncelleme: 28.01.2024 - 14:55

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Samba Camara, Uğur, Poungouras, Emrah, Kvet, Hakan, Barrow, Manaj.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Salih, Demir Ege, Gedson, Rashica, Ghezzal, Cenk.

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

8 FUTBOLCU EKSİK

Beşiktaş'ta 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de maçta sahada olamayacak.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

COLLEY VE AMARTEY DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bu 3 futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Sivasspor karşısında forma giyebilecek.

DEPLASMANDA 17 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

SİVASSPOR'DA SON DURUM

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.