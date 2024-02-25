CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-0 Adana Demirspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanıyor.
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Burak Şeker yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturuyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis.
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Semih, Gravillon, Mohammadi, Yusuf Sarı, Emre, Maestro, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Adana Demirspor
2' Adana Demirspor'da Emre Akbaba maçın başında aldığı darbeyle hafif bir sakatlık yaşadı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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