CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-0 Adana Demirspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:08
CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-0 Adana Demirspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanıyor.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Burak Şeker yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturuyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis.

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Semih, Gravillon, Mohammadi, Yusuf Sarı, Emre, Maestro, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Adana Demirspor

2' Adana Demirspor'da Emre Akbaba maçın başında aldığı darbeyle hafif bir sakatlık yaşadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


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