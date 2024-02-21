Thomas Meunier'de tam isabet: Trabzonspor'a müthiş başlangıç!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, forma giydiği 3 maçta 3 asist yaparak bordo-mavili kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:01
Thomas Meunier'de tam isabet: Trabzonspor'a müthiş başlangıç!
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Trabzonspor 3 maçlık galibiyet serisiyle kötü gidişe dur derken yeni transfer Thomas Meunier’in performansı tam not aldı.

3 MAÇTA 3 ASİST

Belçikalı sağ bek forma giydiği 3 maçta 3 asist yaparak galibiyetlerde rol oynadı.

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