CANLI: İsmail Kartal'dan Michy Batshuayi için transfer yanıtı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 17:11

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:27

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Sebastian Szymanski, perşembe günü oynanacak Twente maçı öncesi basın toplantısında açıklama yapıyor.

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"3-4 günde bir maç trafiği yaşıyoruz. Twente maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Twente hareketli ve koşan bir takım. Hollanda futbolunun temelindeki her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz. Ama Twente maçı çok çok önemli. İyi futbolla, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Başarırsak çok mutlu olacağız."

"Birkaç sakat oyuncumuz var. Bazı mevkilerde daha fazla rotasyon yapabilecekken, sakatlıklar nedeniyle yapamıyoruz ve bazı oyuncularımıza fazla yük biniyor. Sakatların bir bölümü yarın dönecek. Testler sonucunda kimin oynayacağına karar vereceğiz."

BATSHUAYI İÇİN TRANSFER YANITI

"Kas yorgunluğunu tespit etme durumunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Fenerbahçe'de de olduğunu biliyorduk. Buna 2 tane yenilik kattık. Futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz. Ayrıca bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz. Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız."

"Samsunspor maçında Edin Dzeko'nun yerine neden Michy Batshuayi değil de Umut Nayir oyuna girdi? Transfer durumu mu var?"

İsmail Kartal: "Maçın gidişatına göre, rakibin hamlelerine göre değişiklikler yapıyorum. Samsunspor maçında da öyle bir zeminde, öyle bir dakikada Umut'un girmesi ve topu tutması gerekiyordu. Başka bir nedeni yoktu. Umut da bizim takımın oyuncularından bir tanesi. Daha fazla bir şeyler vereceğini tahmin ettiğim için Umut'u tercih ettim."

SEBASTIAN SZYMANSKI'NİN AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. 6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. En iyisini yapmak için her şeyi deniyoruz. İlerleyen dönemde daha da iyi olacağız. Twente ile geçen sene iki maç oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum."

"Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptım. Ben değil, takım için de bu geçerli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sıkı çalışıyorum. Kimin gol attığı, asist yaptığı önemli değil. Kazanmak önemli."

"BURADAKİ TUTKU ÇOK FARKLI"

"Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. Rekabet, takıma fayda sağlar. Herkes gelişir. İsmail Kartal en iyi 11'i kuracaktır. En iyisini İsmail Kartal bilir. Fazla kaliteli oyuncunun olması, faydalı bir şey."

"Benim oyun tarzım bu! Koşu ve pres anlamında takıma yardımcı olurum. Bazen rakipten top çalmak, beni gol atmaktan daha fazla mutlu ediyor."

"Taraftarın gösterdiği bu ilgiyi ve sevgiyi beklemiyordum. Sadece beni değil, tüm takımı tutkuyla destekliyorlar. Avrupa ile kıyaslarsam, buradaki tutku çok farklı. Ben de bunu çok seviyorum."