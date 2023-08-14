Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo açıklaması

Yayınlanma: 14.08.2023 - 17:33

Güncelleme: 14.08.2023 - 17:57

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 15 Ağustos Salı günü Olimpija Ljubljana ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi futbolculardan Berkan Kutlu ile basın toplantısı düzenledi.

İki ismin açıklamaları şu şekilde:

Okan Buruk: "Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim, hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum."

Berkan Kutlu: "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz."

"ZANIOLO SAKATLIK GEÇİRDİ"

Berkan Kutlu: "Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Tek düşüncemiz gruplara kalmak. Çok heyecanlıyım. Gruplara katılmak istiyoruz."

Okan Buruk: "Nicolo Zaniolo kasığından bir sakatlık geçirdi. Bir çok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygun şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz. Transferle değil, hazır olmayan oyunculara kafamızı yoruyoruz."

LUCAS TORREIRA AÇIKLAMASI

Berkan Kutlu: "Eleştirilerden etkilenmiyorum. Bunlar olacak. İşimi yapıyorum. İlk dönemlerde zordu ama şu an hiç etkilenmiyorum."

Okan Buruk: "Lucas Torreira, bizimle birlikte çalışıyor. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. Torreira'yı hemen sahaya sürmek istemedim çünkü hazır hale gelmesi için bir süreç gerekiyor."

"KEREM DEMİRBAY LİSTEDE YOK"

Okan Buruk: "Bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Oyuncular 3-4 hafta idman süresi görebilirler. Yüzde 100 hazır olmayan oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz."

Okan Buruk: "Kerem Demirbay zaten UEFA listesinde yok. 17 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncular için bir kotamız var. Bir sonraki maçta listeye girecektir."

"ŞAMPİYON OLDUK DİYE BİR ŞEY BİTMEDİ"

Okan Buruk: "Transferde aciliyetimiz yok..."

Okan Buruk: "Galatasaray olarak bizim geçen sene başarılı olmamızın sebebi bütün oyuncuların inanması ve %100'ünü vermesi. Aynı şeyi tekrar yakalayacağız. Bu benim için de geçerli. Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi."

Okan Buruk: "İlhami Siraçhan Nas'ın geleceğiyle ilgili kararı vereceğiz. Kiralık gidebilir, takımda kalabilir. Daha yeni katıldı aramıza. Babası benim oyuncumdu, oğlu da şimdi oyuncum. Bu da güzel bir şey"