CANLI YAYIN: Antalyaspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Süper Lig 7. haftası

Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:09

Güncelleme: 29.09.2024 - 18:09

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor.

11'LER

Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson Silva, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Koluzinski, Townsend, Mert, Samudio, Veysel Sarı

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

OSAYI SAMUEL KADROYA ALINMADI

Bileğinde ağrı olan Bright Osayi-Samuel, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.

FRED VE JAYDEN SINIRDA

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında.

Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.