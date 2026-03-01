CANLI YAYIN: Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 24. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek. VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin, Giannetti, Veysel, Paal, Ceesay, Soner, Ballet, Storm, Doğukan, Van de Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, 24 maçlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE, LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI

Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

SÜPER LİG'DE 60. RANDEVU

Fenerbahçe, Antalyaspor ile Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 59 lig mücadelesinde Fenerbahçe 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 109 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

FENERBAHÇE, ANTALYA'DA 29 MAÇTA 14 KEZ PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez deplasmanda karşılaştı.

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 15'inden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 40 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.

İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

FENERBAHÇE, SON 7 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, iki takım arasında ligde oynanan son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 9 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 7 mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Fenerbahçe, kazandığı son 4 maçta ise rakibine gol şansı tanımadı.